Parteien : Bericht: Nahles wird am Dienstag kommissarische SPD-Chefin

von dpa

11. Februar 2018, 00:06 Uhr

Der Wechsel an der Spitze der SPD vollzieht sich möglicherweise schneller als bislang geplant. Nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» soll die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles bereits am Dienstag zur kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt werden. Dies werde in der SPD-Präsidiumssitzung geschehen, schreibt das Blatt, ohne Quellen zu nennen. Noch-Parteichef Martin Schulz hatte am vergangenen Mittwoch angekündigt, er werde nach Ende des Mitgliedervotums zur großen Koalition am 2. März zurücktreten. Am Freitag hatte Schulz auch auf das Amt des Außenministers verzichtet.