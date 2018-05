Konflikte : Bericht: Nordkorea schließt Atomgelände bis zum 25. Mai

von dpa

12. Mai 2018, 16:47 Uhr

Nordkorea will sein Atomtestgelände noch vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump schließen. Demnach soll die Anlage Punggye-ri im Nordosten des Landes zwischen dem 23. und 25. Mai mit einer Zeremonie geschlossen werden, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete. Pjöngjang hatte die Schließung Ende April bei dem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In angekündigt, aber keinen genauen Termin genannt. Kim und Trump wollen sich am 12. Juni in Singapur treffen.