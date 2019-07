Luftverkehr : Bericht: Tote bei Absturz eines Militärflugzeugs in Pakistan

von dpa

30. Juli 2019, 03:45 Uhr

Beim Absturz eines Flugzeugs der pakistanischen Luftwaffe sollen mindestens ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen sein. Die kleine Maschine sei am frühen Morgen in der Millionenstadt Rawalpindi verunglückt, berichtet das Nachrichtenportal «The News» unter Berufung auf Armeeangaben. Unter den Toten sind demnach zwei Piloten und drei weitere Besatzungsmitglieder. Durch die Explosion an der Absturzstelle seien mehrere angrenzende Häuser in Flammen aufgegangen. Das Flugzeug befand sich dem Bericht zufolge auf einem routinemäßigen Übungsflug. Die Ursache ist noch unklar.