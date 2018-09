Extremismus : Berichte: Maaßen soll Aussagen zu Video relativiert haben

von dpa

10. September 2018, 21:46 Uhr

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soll seine Aussagen zur Echtheit eines Videos zu den Ereignissen in Chemnitz relativiert haben. Nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» erklärte er in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer, das Video sei nicht gefälscht, er sei falsch verstanden worden. Zweifel seien aber angebracht, ob das Video «authentisch» eine Menschenjagd zeige. Nach «Spiegel»-Informationen bestreitet Maaßen nicht mehr, dass das Video echt ist.