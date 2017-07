Konflikte : Berlin besorgt über Inhaftierung von Menschenrechtlern in Türkei

Die Bundesregierung hat die Inhaftierung des Deutschen Peter Steudtner und weiterer Menschenrechtler anderer Nationen in der Türkei «mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen». Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, man habe keine Indizien dafür, dass die Vorwürfe gegen Steudtner und andere Teilnehmer eines Workshops in Istanbul zutreffend seien. Die Staatsanwaltschaft in der Türkei spricht von «Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung».

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 16:47 Uhr