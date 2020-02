Gesundheit : Berlin erwartet Wuhan-Rückkehrer

Avatar_prignitzer von dpa

08. Februar 2020, 18:47 Uhr

Die deutsche Hauptstadt erwartet rund 20 weitere Rückkehrer aus der schwer vom Coronavirus betroffenen Millionenstadt Wuhan in China. Die Passagiere sollen morgen mit einer Sondermaschine auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. In China stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten bis heute erneut kräftig an. Die Zahl der Nachweise kletterte innerhalb eines Tages um 3399 auf 34 546, wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte. Die Zahl der Toten stieg um 86 auf 722.