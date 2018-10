Auto : Berlin prüft auch Fahrverbote für neuere Diesel

von dpa

08. Oktober 2018, 17:14 Uhr

Die Berliner Landesregierung prüft, ob Fahrverbote ab 2020 auch für modernere Diesel notwendig werden könnten. «Auch die Euro-6-Diesel sind ja bekanntermaßen nicht alle sauber», sagte ein Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung zu einem entsprechenden Bericht des RBB. In Szenarien würden daher auch Einschränkungen für Diesel mit den Abgasnormen Euro 6a, 6b und 6c geprüft. Bisher ging es in der Debatte vor allem um ältere Diesel-Fahrzeuge bis zur Abgasnorm Euro 5. Das Verwaltungsgericht Berlin will am Dienstag darüber verhandeln.