Film : Berlinale startet mit Aufruf zur Gleichberechtigung

von dpa

15. Februar 2018, 22:25 Uhr

Mit einem Appell für Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind die Internationalen Filmfestspiele Berlin gestartet. Stars wie Helen Mirren, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Bill Murray und Jurypräsident Tom Tykwer kamen zur Eröffnung. Die Berlinale zeigte zum Auftakt erstmals einen Animationsfilm: «Isle of Dogs - Ataris Reise» von Wes Anderson. Ein beherrschendes Thema ist dieses Jahr die MeToo-Debatte über Missbrauch in der Filmbranche. Zur Feier am Potsdamer Platz waren mehr als 1600 Gäste eingeladen, darunter Schauspieler wie Iris Berben, Meret Becker und Daniel Brühl.