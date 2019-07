Wetter : Berliner Feuerwehr ruft nach Regen Ausnahmezustand aus

von dpa

31. Juli 2019, 21:44 Uhr

Die Berliner Feuerwehr hat am Abend wegen starken Regens vorsorglich den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen. Die Rettungskräfte zählten bisher rund 40 wetterbedingte Einsätze. Ausnahmezustand bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes. In Bad Doberan an der Ostsee liefen rund 60 Keller voll. Auch auf Straßen staute sich Wasser, das von selbst abfließen soll.