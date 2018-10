Familie : Berliner Sechslinge feiern 10. Geburtstag

von dpa

14. Oktober 2018, 09:49 Uhr

Die Berliner Sechslinge Zeynep, Esma, Ahmed, Adem, Rana und Zehra werden an diesem Dienstag zehn Jahre alt. «In diesem Jahr gibt es eine große Torte für alle sechs Kinder, für Mädchen und Jungen dekoriert», sagte Mutter Roksana Temiz der Deutschen Presse-Agentur. Größer gefeiert werde aber erst am nächsten Wochenende. Als die Berlinerin 2008 gesunde Sechslinge zur Welt brachte, war das eine medizinische Sensation und in Deutschland die erste Geburt dieser Art seit 20 Jahren.