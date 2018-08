Film : Besetzung für Gruselthriller von Del Toro komplett

von dpa

28. August 2018, 01:49 Uhr

Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro nimmt sein nächstes Projekt in Angriff. Passend zu Drehstart gaben Del Toro und der norwegische Regisseur André Øvredal die Besetzung für den Grusel-Thriller «Scary Stories to Tell in the Dark» bekannt. Unter anderem spielen die Nachwuchsschauspieler Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush und Zoe Colletti mit. Vorlage sind die Gruselgeschichten des US-Kinderbuchautors Alvin Schwartz über eine Gruppe junger Teenager, die mysteriösen und schaurigen Todesfällen in ihrer Kleinstadt nachgehen.