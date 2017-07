Kriminalität : Betreiber der Konstanzer Disco ist Schwager des Täters

Bei dem Betreiber der Disco in Konstanz handelt es sich nach Polizeiangaben um den Schwager des 34 Jahre alten Todesschützen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der Betreiber ist demnach nicht der Schwiegervater. Bei einer Pressekonferenz war zuvor die Rede davon, der Täter irakisch-kurdischer Abstammung sei der Schwiegersohn. Die Männer sollen Streit gehabt haben. Worum es genau ging, ist unklar. Der 34-Jährige hatte mit einem US-Sturmgewehr Schüsse an der Disco abgefeuert. Dabei starb ein Türsteher.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 03:36 Uhr