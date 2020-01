Verkehr : Betrunken mit 5,24 Promille in S-Bahn

Avatar_prignitzer von dpa

18. Januar 2020, 20:57 Uhr

Bei einem Schwarzfahrer in einer Karlsruher Straßenbahn sind am Nachmittag 5,24 Promille Alkohol im Atem gemessen worden. Mehr als drei Promille können generell tödlich sein. Der 41-Jährige habe geschlafen und sei von Kontrolleuren geweckt worden, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte wurden informiert. Als sie eintrafen, war der Mann schon wieder eingeschlafen, wie es hieß. Die Beamten weckten den Fahrgast und halfen ihm aus der Bahn, «da er nicht mehr eigenständig gehen konnte.» Er kam zur Ausnüchterung und zum eigenen Schutz in polizeilichen Gewahrsam».