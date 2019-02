Kriminalität : Betrunkener Autodieb ohne Führerschein rennt davon

von dpa

19. Februar 2019, 06:51 Uhr

Nach einer turbulenten Spritztour mit einem gestohlenen Auto ist ein betrunkener 24-Jähriger am Abend in Ludwigsburg in Baden-Württemberg zu Fuß geflohen - allerdings nicht, ohne seine Tat selbst telefonisch der Polizei zu melden. Zur Fahndung des Flüchtigen mussten die Polizei trotzdem einen Hubschrauber einsetzen, wie das zuständige Präsidium mitteilte. Aufgegriffen wurde der Abenteurer schließlich bei sich zuhause. Die Nacht musste der Mann zum Ausnüchtern auf dem Polizeirevier verbringen.