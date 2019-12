Medien : Bibo und Oscar: «Sesamstraße»-Darsteller Spinney ist tot

Avatar_prignitzer von dpa

08. Dezember 2019, 20:49 Uhr

Er spielte Jahrzehnte die «Sesamstraße»-Figuren Bibo und Oscar - jetzt ist US-Schauspieler Caroll Spinney gestorben. Das teilte die Organisation Sesame Workshop mit. Der 85-Jährige habe schon länger an der Bewegungsstörung Dystonie gelitten, hieß es. Sie seien Spinney «immens dankbar» für alles, was er für die Kindersendung und für Kinder in aller Welt getan habe, betonte Mitbegründerin Joan Ganz Cooney in der Mitteilung. Spinney starb demnach in seinem Haus im US-Staat Connecticut.