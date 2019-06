Notfälle : «Bild»: Schleudersitz könnte nicht ausgelöst haben

von dpa

27. Juni 2019, 12:44 Uhr

Nach dem Tod eines Eurofighter-Piloten geht die Bundeswehr laut «Bild»-Zeitung dem Verdacht nach, dass der Schleudersitz des 27-Jährigen nicht ausgelöst haben könnte. Erste Indizien am Wrack nährten diese Zweifel, schrieb das Blatt. So sei teilweise intaktes Explosionsmaterial gefunden worden, das vor dem Ausstieg die Cockpit-Haube wegsprengen soll. Bei einer Kampfflug-Übung am Montag waren über der Mecklenburgischen Seenplatte zwei Eurofighter kollidiert und abgestürzt. Ein Pilot überlebte den Unfall verletzte, der andere starb.