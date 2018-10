Geschichte : Bischöfe mahnen mehr Miteinander in Deutschland an

von dpa

03. Oktober 2018, 11:00 Uhr

Kirchenvertreter haben zum Tag der Deutschen Einheit ein stärkeres Miteinander in Deutschland angemahnt. «Die Mauer, die uns trennte, ist Geschichte. Dafür entstehen heute an anderer Stelle Fliehkräfte, die unsere Gesellschaft auseinander treiben wollen», sagte der evangelische Berliner Bischof Markus Dröge bei einem ökumenischen Gottesdienst mit den Spitzen des Staates in der Hauptstadt. «Einheit bedeutet deshalb heute nicht nur die Einheit von Ost und West, sondern auch die soziale Einheit unseres Landes.»