Kirche : Bischof verurteilt AfD auf Kirchentag

Der Streit zwischen den Kirchen und der AfD ist auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin in eine neue Runde gegangen. Bei einer von lautstarken Protesten begleiteten Diskussion mit einer AfD-Vertreterin verurteilte der Berliner Bischof Markus Dröge den rechtspopulistischen Kurs der Partei. Anette Schultner vom Bundesverband Christen in der AfD warf der evangelischen Kirche dagegen vor, ein Arm linker Parteien in die Gesellschaft zu sein.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 15:13 Uhr