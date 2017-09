Fußball : Bisher keine Festnahmen nach Nazi-Eklat in Prag

Während der Nazi-Eklat beim WM-Qualifikationsspiel vom vergangenen Freitag in Deutschland hohe Wellen schlägt, hat der Vorfall im Gastgeberland Tschechien bisher kaum für Schlagzeilen gesorgt. «Ich höre davon zum ersten Mal», sagte eine Polizeisprecherin in Prag auf die Frage nach möglichen Ermittlungsverfahren gegen deutsche Hooligans. Bisher habe es keine Festnahmen in Prag gegeben. Bei dem Spiel hatten nach Medienberichten deutsche Hooligans nationalsozialistische Lieder gesungen, «Sieg Heil»-Rufe gegrölt und Nationalspieler Timo Werner beleidigt.

von dpa

erstellt am 04.Sep.2017 | 14:53 Uhr