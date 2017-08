Konflikte : Bislang schärfste UN-Sanktionen gegen Nordkorea verhängt

Der UN-Sicherheitsrat hat die bislang schärfsten Sanktionen gegen Nordkorea verhängt und will das kommunistisch regierte Land mit wirtschaftlichem Druck an den Verhandlungstisch zwingen. Das höchste UN-Gremium stimmte einstimmig für eine Resolution, die Ausfuhrverbote auf Kohle, Eisen, Eisenerz, Blei, Bleierz sowie Fisch und Meeresfrüchte enthält. Die Exporterlöse des international isolierten Landes würden nach US-Angaben so mindestens um ein Drittel gekürzt. Es ist die achte UN-Resolution im Zusammenhang mit Nordkoreas Atom- und Raketentests seit 2006.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 04:41 Uhr