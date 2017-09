Unfälle : Blitz verletzt 15 Festival-Besucher in Frankreich

Beim Einschlag eines Blitzes auf einem Festival-Gelände in Azerailles in der Region Grand Est in Frankreich sind 15 Menschen verletzt worden. Eine etwa 60 Jahre alte Frau sowie ein 44-Jähriger wurden direkt vom Blitz getroffen und schwebten nach offiziellen Angaben in Lebensgefahr, berichteten französische Medien. Das Gewitter war kurz vor Beginn des Festivals «Vieux Canal» ausgebrochen. Der Blitz traf ein Zelt, unter dem die Menschen Schutz gesucht hatten. Die Musikveranstaltung wurde daraufhin abgesagt.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 00:20 Uhr