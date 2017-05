Kriminalität : Bluttat mit drei Toten - Bewohner unter Tatverdacht

Nach einer Gewalttat mit drei Todesopfern in einem sozialtherapeutischen Wohnheim in Wuppertal steht ein 42-jähriger Bewohner unter dringendem Tatverdacht. Der Mann sei möglicherweise psychisch krank, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltshaft. In dem Gebäude hatte die von Bewohnern alarmierte Polizei am Mittwochabend die Leichen von drei Männern im Alter von 38 bis 63 Jahren gefunden. Bei den Toten handelt es sich ebenfalls um Heimbewohner. Die Männer seien augenscheinlich durch Stichverletzungen gestorben, sagte der Staatsanwalt.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 13:11 Uhr