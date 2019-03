Flugzeugbau : Boeing empfiehlt vorübergehendes Startverbot für 737 Max

von dpa

13. März 2019, 20:49 Uhr

Der US-Luftfahrtriese Boeing empfiehlt nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien ein vorübergehendes Startverbot für alle Flugzeuge der 737-Max-Reihe weltweit. Boeing teilte mit, eine entsprechende Empfehlung sei an die US-Luftfahrtbehörde FAA gegangen. Betroffen sei «die gesamte weltweite Flotte von 371 737-Max-Flugzeugen». Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Boeing habe weiterhin volles Vertrauen in die Sicherheit der 737 Max.