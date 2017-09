Notfälle : Bombenentschärfung in Koblenz - 21 000 Bürger werden evakuiert

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe muss heute fast ein Fünftel der 113 000 Einwohner von Koblenz seine Wohnungen und Häuser verlassen. Bereits einen Tag darauf steht in Frankfurt aus gleichem Grund die nächste Evakuierung an. Dort sind noch mehr Menschen davon betroffen. In Koblenz wird eine Sperrzone mit einem Radius von einem Kilometer geräumt. Darin leben 21 000 Menschen. Nach Kontrollen des Sperrgebiets ist die Entschärfung gegen 15.00 Uhr geplant. Der 500-Kilogramm-Blindgänger US-amerikanischer Herkunft war am Montag bei Bauarbeiten gefunden worden.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 00:13 Uhr