Notfälle : Bombenentschärfung in Venedig - Verkehr gesperrt

Avatar_prignitzer von dpa

02. Februar 2020, 07:47 Uhr

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Venedig sind die Maßnahmen zur Entschärfung angelaufen. Aus Sicherheitsgründen sollten zunächst rund 3500 Menschen ihre Häuser verlassen. Obwohl die etwa 220 Kilogramm schwere US-Fliegerbombe auf dem Festland und nicht in der historischen Altstadt mit ihren Kanälen entdeckt worden war, mussten auch Touristen mit Behinderungen rechnen. Denn für die Entschärfung sollten wichtige Teile des Verkehrs an Land und auf dem Wasser unterbrochen werden, teilte die Stadt mit. Auch der Luftraum sollte für den sogenannten «Bomba Day» ab 8.30 Uhr gesperrt werden.