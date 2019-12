Medien : Boris Becker: 2019 war ein spannendes Jahr

Avatar_prignitzer von dpa

08. Dezember 2019, 10:44 Uhr

Kurz vor Jahresende schaut Boris Becker positiv gestimmt auf 2019 zurück. «War wieder ein spannendes Jahr, viel gelernt, einige Höhepunkte, einige Niederschläge. Ich bin wieder weiter nach vorne gekommen», sagte der 52-Jährige am Samstagabend am Rande der «Ein Herz für Kinder»-Spendengala in Berlin. Auch das neue Jahr habe wieder viel zu bieten: «Gibt wieder viele Herausforderungen», sagte er. Diese wolle meistern und stark sein. «Mit voller Kraft voraus.»