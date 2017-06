Justiz : Boris Becker dementiert Berichte über «Pleite»

Tennislegende Boris Becker (49) hat über seinen deutschen Anwalt Medienberichte dementiert, wonach er pleite sei. Ein Gericht in London hatte Becker für zahlungsunfähig erklärt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Sein Rechtsanwalt Christian Schertz erklärte am Abend: «Das Verfahren betrifft ein Darlehen, das Herr Becker binnen eines Monats in voller Höhe zurückgezahlt hätte.» Becker sei «überrascht und enttäuscht, dass sich die gegnerische Bank in einem konkreten Zivilverfahren in Großbritannien entschieden hatte, Klage gegen ihn einzureichen».

erstellt am 21.Jun.2017 | 20:03 Uhr