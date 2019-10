Brände : Brand in Fernbahnzug in Berliner S-Bahnhof Bellevue

Avatar_prignitzer von dpa

19. Oktober 2019, 21:54 Uhr

Im Berliner S-Bahnhof Bellevue ist am Abend ein Sonderzug mit Hunderten Fußballfans in Brand geraten. Mindestens drei Menschen wurden durch Rauchvergiftungen verletzt. Nach Angaben der eines Sprechers der Berliner Feuerwehr brannte ein Waggon «in voller Ausdehnung». Offenbar handelt es sich um einen von einem privaten Unternehmen betriebenen Zug, mit dem Fans des SC Freiburg nach dem Bundesligaspiel bei Union Berlin zurückreisen wollten. Sämtliche Waggons wurden geräumt, ebenso wie zwei S-Bahnen, die zeitgleich mit dem brennenden Zug in den Bahnhof eingefahren waren.