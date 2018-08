Brände : Brand in Gemeindeverwaltung verursacht Millionenschaden

von dpa

20. August 2018, 10:07 Uhr

Ein Feuer in der Gemeindeverwaltung von Saarburg bei Trier hat einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Mehr als die Hälfte der Büros in dem historischen Gebäude sei dauerhaft nicht zu nutzen - die Verwaltung sei derzeit nicht einsatzbereit, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Jürgen Dixius in Saarburg. «Es ist schon eine Katastrophe.» Der Brand war gestern Abend aus unklarer Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen - und hatte sich rasch ausgebreitet. Fünf Löschzüge mit rund 200 Feuerwehrleuten seien die Nacht über im Einsatz gewesen.