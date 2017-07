Brände : Brand in hessischem Krankenhaus - gesamtes Gebäude evakuiert

Ein Krankenhaus im nordhessischen Fritzlar ist wegen eines Feuers in der Nacht komplett geräumt worden. Mindestens drei Patientenzimmer des «Hospitals zum Heiligen Geist» seien aus ungeklärten Gründen in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Einem Sprecher zufolge gibt es wahrscheinlich Verletzte, genaue Erkenntnisse dazu lagen zunächst aber nicht vor. Alle rund 100 Patienten des Krankenhauses wurden in Sicherheit gebracht, die Stadt Fritzlar stellte eine Halle als Behelfsunterkunft zur Verfügung. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 03:06 Uhr