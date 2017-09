Leute : «Breaking Bad»-Star Aaron Paul wird Vater

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 07:40 Uhr

Der aus der Serie «Breaking Bad» bekannte US-Schauspieler Aaron Paul wird zum ersten Mal Vater. Am Dienstag postete der 38-Jährige auf Instagram ein Bild seiner Frau mit Babybauch und schrieb dazu: «Schaut, was ich gemacht habe. Worte können nicht ausdrücken, wie aufgeregt ich bin, dass dieses kleine Wesen unser Leben erreicht hat.» Paul spielte von 2008 bis 2013 in der preisgekrönten Dramaserie Jesse Pinkman, der seinem ehemaligen Chemielehrer Walter White dabei hilft, Drogen herzustellen.