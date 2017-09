Wissenschaft : Britische Forscher verändern Erbgut von Embryonen

von dpa

21.Sep.2017

Erstmals in Großbritannien haben Forscher das Erbgut menschlicher Embryonen gezielt verändert. Das Team des Londoner Francis-Crick-Instituts will damit die Erfolgsraten künstlicher Befruchtungen erhöhen. Dafür änderten die Experten kurz nach der Befruchtung das Erbgut von 41 Embryonen, wie sie in der Zeitschrift «Nature» berichten. Das aktive Verändern der menschlichen DNA ist international umstritten. Das aktive Verändern der menschlichen DNA ist in zahlreichen Ländern - auch in Deutschland - verboten.