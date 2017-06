Terrorismus : Britische Innenministerin nennt Attacken in London «entsetzlich»

Die britische Innenministerin Amber Rudd hat die Anschläge in London als «entsetzlich» bezeichnet. Diese hätten sich gegen Menschen gerichtet, die sich mit ihren Freunden und Familien amüsiert hätten, sagte sie. Sie sei in Gedanken bei den Opfern und allen Betroffenen. Unter diesen «schwierigen und traumatischen Umständen» sei sie vor allem der Polizei und den Sicherheitskräften für ihren schnellen Einsatz dankbar, so die Innenministerin. An der London Bridge waren mehrere Menschen bei einer Attacke ums Leben gekommen. Am nahe gelegenen Borough Market waren Schüsse zu hören.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 04:44 Uhr