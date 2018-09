EU : Britische Konservative treffen sich zum Parteitag

von dpa

30. September 2018, 03:04 Uhr

Die britischen Konservativen kommen heute zum Auftakt ihres viertägigen Parteitags in Birmingham zusammen. Überschattet wird die Konferenz vom Machtkampf zwischen der Premierministerin Theresa May und den Brexit-Hardlinern um Ex-Außenminister Boris Johnson und den ehemaligen Brexit-Minister David Davis. Bereits am Freitag hatte sich Johnson mit einem Gastbeitrag im «Daily Telegraph» in Stellung gebracht. Er fordert von May, ihre Brexit-Pläne zu Gunsten einer Vereinbarung nach dem Vorbild des Freihandelsabkommens der EU mit Kanada aufzugeben.