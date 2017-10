Parteien : Britischer Außenminister Johnson bei Parteitag zahm

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 19:00 Uhr

Der britische Außenminister Boris Johnson hat mehr Optimismus im Hinblick auf den EU-Ausstieg seines Landes gefordert. Der Brexit sei eine «demokratische Revolution, die wir in eine kulturelle und technologische Erneuerung verwandeln können», sagte Johnson bei seiner Rede zum Parteitag der britischen Konservativen in Manchester. Mit Sticheleien gegen den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May hielt sich Johnson zurück. Noch wenige Tage zuvor hatte er die Regierungschefin düpiert, als er in einem Zeitungsinterview «rote Linien» zu den Brexit-Verhandlungen vorgab.