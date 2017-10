Parteien : Britischer Außenminister: Libyen muss nur die Leichen wegräumen

von dpa

Der britische Außenminister Boris Johnson hat mit einer taktlosen Bemerkung über die Bürgerkriegsopfer in Libyen für Aufregung gesorgt. Die ehemalige IS-Hochburg Sirte könne zu einem neuen Dubai werden, sagte Johnson beim Parteitag der Konservativen in Manchester. «Sie müssen nur die Leichen wegräumen», fügte der Außenminister mit einem Lachen hinzu. Ansonsten habe die Stadt schon alle Voraussetzungen für ein Touristenparadies. Nach monatelangen Kämpfen hatten libysche Milizen Sirte im vergangenen Dezember von der Terrormiliz IS erobert. Erst im August waren dort die Leichen von 25 Menschen in verschiedenen Teilen der Stadt gefunden worden.