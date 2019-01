Wetter : Brockenbahn im Harz steckt erneut im Schnee fest

von dpa

12. Januar 2019, 22:20 Uhr

Auf dem Brocken ist erneut eine Dampflokomotive im Schnee stecken geblieben. Sie fuhr sich am Nachmittag kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof auf dem höchsten Berg des Harzes fest. Die Passagiere wurden abgeholt. Wann der Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. Bereits am Dienstag war ein Zug der Harzer Schmalspurbahn auf dem Weg zum Gipfel in einer Schneewehe stecken geblieben. Tagelang schaufelten ihn Helfer frei. Erst am Freitag war die Strecke wieder befahrbar.