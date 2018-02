Leute : Bruder der Schauspielerin Kim Cattrall vermisst

von dpa

04. Februar 2018, 21:50 Uhr

«Sex and the City»-Star Kim Cattrall hat auf Instagram um Mithilfe bei der Suche nach ihrem vermissten Bruder gebeten. Der 55 Jahre alte Chris Cattrall sei seit dem 30. Januar aus seinem Haus in der kanadischen Provinz Alberta verschwunden, schrieb die Schauspielerin zu einem Foto ihres Bruders. Die Haustür sei nicht abgeschlossen gewesen, Schlüssel Handy und Brieftasche hätten auf dem Tisch gelegen. Das sei völlig untypisch, zudem würde ihr Bruder niemals seine sieben Hunde zurücklassen, so Cattrall. Auch die kanadische Polizei hat eine Suchaktion gestartet.