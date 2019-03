Terrorismus : Bruder von Straßburger Attentäter festgenommen

von dpa

01. März 2019, 20:19 Uhr

Wegen alarmierender Facebook-Posts ist ein Bruder des Straßburger Attentäters Chérif Chekatt festgenommen worden. Auf seinem mutmaßlichen Facebook-Konto seien Nachrichten veröffentlicht worden, die auf mögliche Anschlagspläne hindeuten, berichteten französische Medien. Auf dem Konto seien Drohungen und ein Foto mit Waffen zu sehen gewesen. Der Mann sei deshalb in Straßburg festgenommen worden. Der Anschlag in Straßburg am 11. Dezember 2018 riss fünf Menschen aus dem Leben, mehrere wurden verletzt. Chekatt wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.