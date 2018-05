Musik : Buchmacher vor ESC-Finale: Deutschland steigt, Zypern vorne

von dpa

12. Mai 2018, 11:11 Uhr

Wenige Stunden vor dem Beginn des Finales des diesjährigen Eurovision Song Contest liegt Deutschland bei den Buchmachern gut im Rennen. Seit gestern schwankt Michael Schulte aus Buxtehude mit seiner Ballade «You let me walk alone» in der Tabelle der Wettquoten zwischen Platz 5 und 6 - der Singer-Songwriter hat also gute Chancen auf einen Platz unter den Top Ten. Seine bewegende Performance samt einer aufblasbaren Projektionswand kommt in Lissabon gut an. Bei den Buchmachern liegt Eleni Foureira aus Zypern mit ihrem Dance-Popsong «Fuego» vorne.