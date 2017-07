Tarife : Bundeskabinett will Erhöhung von Pflege-Mindestlohn beschließen

Pflegerinnen und Pfleger machen einen wichtigen Job und werden trotzdem vergleichsweise schlecht bezahlt. Die Mindestlöhne in der Branche sollen jetzt schrittweise erhöht werden bis Anfang 2020 - auf 11,35 Euro pro Stunde im Westen und 10,85 Euro im Osten. Das will das Bundeskabinett heute in Berlin beschließen. Vorangegangen war eine Verordnung von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Derzeit beträgt der Mindestlohn-Satz für Pflegekräfte 10,20 Euro in Westdeutschland und 9,50 Euro im Osten.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 04:48 Uhr