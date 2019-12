Bundespräsident : Bundespräsident: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit

Avatar_prignitzer von dpa

24. Dezember 2019, 07:46 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache Bürgerinnen und Bürger davor gewarnt, Demokratie als selbstverständlich anzusehen. Das Staatsoberhaupt sagte in der Ansprache im Schloss Bellevue: «Was die Demokratie braucht, sind selbstbewusste Bürgerinnen und Bürger - mit Zuversicht und Tatkraft, mit Vernunft, Anstand und Solidarität.» Und er fügte zuversichtlich hinzu: «Ich weiß: Alles das steckt in uns, steckt in Ihnen, steckt in dieser gesamten Gesellschaft. Und deshalb glaube ich an uns. Deshalb glaube ich an dieses Land.»