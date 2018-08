Bundesregierung : Bundesregierung lädt Bürger zum «Staatsbesuch»

von dpa

25. August 2018, 04:53 Uhr

Die Bundesregierung informiert an diesem Wochenende bei einem Tag der offenen Tür in Berlin über ihre Arbeit. Das Kanzleramt, die 14 Ministerien und das Bundespresseamt öffnen ihre Türen heute und morgen für einen «Staatsbesuch» der Bürger. Das Programm unter dem Motto «Hallo, Politik» umfasst 580 Angebote, darunter Führungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen, Mitmachaktionen und Musik. Zu den Höhepunkten gehört der traditionelle Rundgang von Angela Merkel am Sonntagnachmittag durch ihren Amtssitz, das Kanzleramt.