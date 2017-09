Wahlen : Bundestagswahl hat begonnen - Schulz gibt Stimme in Würselen ab

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 11:52 Uhr

Wenige Stunden nach Beginn der Bundestagswahl hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seine Stimme abgegeben. In seiner nordrhein-westfälischen Heimatstadt Würselen betrat am Vormittag zusammen mit seiner Ehefrau Inge das Wahllokal im Rathaus, füllte seinen Wahlzettel aus und warf ihn ein. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir grüßte bei seiner Stimmabgabe im Berliner Bezirk Kreuzberg gut gelaunt wartende Journalisten, Wahlhelfer und andere Wähler. Kanzlerin Angela Merkel will ihre Stimme am Nachmittag in Berlin-Mitte abgeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief die Deutschen auf, sich in jedem Fall an der Wahl zu beteiligen.