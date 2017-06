International : Bundeswehr soll schnellstmöglich von Incirlik nach Jordanien

Die Bundesregierung hat den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik eingeleitet und will die Anti-IS-Truppe so schnell wie möglich nach Jordanien verlegen. Das Kabinett beauftragte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen damit, innerhalb einer Woche alle offenen Fragen zu klären und einen Zeitplan vorzulegen. Kanzlerin Angela Merkel sieht in dem Abzug keine neue Eskalationsstufe im angespannten Verhältnis mit Ankara. Der Umzug wird nach Schätzung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zwei bis drei Monate dauern.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 17:03 Uhr