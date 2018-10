Unfälle : Bus stürzt in Schlucht: Mindestens 20 Tote in Kaschmir

von dpa

06. Oktober 2018, 13:45 Uhr

Ein Minibus ist im indischen Teil Kaschmirs in eine 150 Meter tiefe Schlucht gestürzt und hat mindestens 20 Menschen in den Tod gerissen. 12 weitere Menschen seien verletzt worden, als der Busfahrer auf einer Bergstraße im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe, teilte die Polizei mit. Auch der Fahrer sei bei dem Unfall im Distrikt Ramban getötet worden. Ersten Untersuchungen zufolge habe ein technischer Defekt am Lenkrad zu dem Unglück geführt.