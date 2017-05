Fußball : BVB erkämpft vierten Pokalsieg: 2:1 über Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund hat nach drei verlorenen Cup-Endspielen in Serie endlich den DFB-Pokal gewonnen. Der BVB besiegte Eintracht Frankfurt im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 2:1 und sicherte sich damit den insgesamt vierten Pokalerfolg. Dortmund ging durch Ousmane Dembélé schnell in Führung, vergab dann aber einige Möglichkeiten, die Führung auszubauen. So kam die Eintracht besser ins Spiel und durch Ante Rebic nach einer halben Stunde zum verdienten Ausgleich. Pierre-Emerick Aubameyang verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 23:10 Uhr