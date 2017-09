Fußball : BVB nach Kantersieg gegen Gladbach zurück an Tabellenspitze

von dpa

23.Sep.2017

Borussia Dortmund ist mit einem furiosen Sieg im Borussen-Duell zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Der BVB setzte sich am Abend im Topspiel 6:1 gegen Borussia Mönchengladbach durch. Durch den Erfolg verdrängte der BVB die TSG 1899 Hoffenheim wieder vom ersten Platz. Die Hoffenheimer hatten nach einem 2:0-Sieg gegen Schalke 04 am Nachmittag kurzzeitig die Tabellenführung übernommen.