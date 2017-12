Hilfsorganisationen : Caritas: So viele Konflikte auf der Welt wie nie

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 04:48 Uhr

Nach Einschätzung der katholischen Hilfsorganisation Caritas International gibt es auf der Welt so viele Krisenherde wie lange nicht mehr. «Wir haben es mit einer unfriedlicheren Welt zu tun, in der mehr Konflikte als je zuvor herrschen», sagte der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, dem SWR. Sein Hilfswerk sei in mehr als 70 Ländern aktiv, darunter in Syrien, Kongo und Südsudan. Zugleich erinnerte Müller daran, dass viele Menschen unter den Folgen von Dürren, Bränden oder zu viel Regen leiden müssten. Die stark gestiegene Zahl der Naturkatastrophen bereite ihm Sorge, so Müller.