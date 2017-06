Atomkraft : Castor-Spezialschiff in Obrigheim vollständig beladen

Ein Spezialschiff mit Atommüll liegt am Neckar-Ufer vor dem Kraftwerk Obrigheim zur Abfahrt ins Zwischenlager bereit. In der Nacht war der Schubverband mit drei Castorbehältern beladen worden. In den Castoren befindet sich unter anderem Plutonium. Sie sollen ins 50 Kilometer entfernte Zwischenlager in Neckarwestheim bei Heilbronn gebracht werden. Wann der Transport ablegt und wie lange er dauern wird, ist offen. Atomkraftgegner haben umfangreiche Proteste angekündigt.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 06:43 Uhr